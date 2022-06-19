Херсон, Украина, , 07:32 — REGNUM Херсонская область технически готова открыть железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заявил глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо, сообщает «РИА Новости».

По его словам, пассажирские поезда между двумя регионами начнут ездить в тестовом режиме с 1 июля.

«Техническое состояние железнодорожных путей проверено и они готовы к пропуску поездов», — отметил он, добавив, что из России в настоящее время поступает помощь в виде тепловозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области начались работы по восстановлению подорванных украинскими боевиками в 2015 году ЛЭП.

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