Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Операционные системы Windows 11 и Windows 11 стали недоступны для пользователей с российскими IP-адресами на официальном сайте Microsoft. Об этом сообщает CNews.

Windows w100pebble

При попытке загрузки дистрибутива операционной системы от Microsoft на официальном портале компании выдаётся сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Проблема не связана с интернет-провайдером — проверка показала, что ошибка сохраняется на проводном интернете «Билайн», мобильном интернете МТС и Tele2.

Также с российского IP-адреса — уникального идентификатора устройства в компьютерной сети — не удаётся загрузить другие программы от Microsoft. Например, при попытке скачивания Media Creation Tool выдаётся ошибка 404 (404 — File or Directory not found).

Специалисты установили, что Windows становится доступна для загрузке на сайте Microsoft при смене IP-адреса. Для этого также требуется сменить язык сайта с русского на любой другой.

Американская компания Micosoft объявила о приостановке деятельности в России в начале марта 2022 года. В июне стало известно о сокращении в российском представительстве Microsoft.