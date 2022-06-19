Порт-о-Пренс, 19 июня 2022, 07:16 — REGNUM Принять меры для нейтрализации вооружённых банд, заполонивших страну, призвала правительство Гаити Ассоциация гаитянских промышленников. Об этом 18 июня сообщает агентство Prensa Latina.

Банда
Банда

Как указали представители Ассоциации промышленников, сбившиеся в банды преступники погрузили страну в хаос, а ряд компаний будут вынуждены полностью прекратить свою деятельность.

Представители Ассоциации осудили отсутствие безопасности в Гаити. Кроме того, из-за начала забастовки сотрудников Главного таможенного управления, была фактически парализована деятельность Ассоциации промышленников, стало невозможно осуществлять экспорт и импорт товаров.

«Правительству необходимо принять соответствующие меры для борьбы с нестабильностью, восстановления доверия среди населения, а также дать возможность предпринимателям создавать рабочие места, обеспечить непрерывность их деятельности», — сказано в обращении промышленников к правительству.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер Гаити Жак Лафонтан обратился за помощью к полиции, чтобы восстановить контроль над Дворцом правосудия в столице и начать расследование после нападения на здание.

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