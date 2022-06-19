Порт-о-Пренс, 19 июня, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Принять меры для нейтрализации вооружённых банд, заполонивших страну, призвала правительство Гаити Ассоциация гаитянских промышленников. Об этом 18 июня сообщает агентство Prensa Latina.

Банда

Как указали представители Ассоциации промышленников, сбившиеся в банды преступники погрузили страну в хаос, а ряд компаний будут вынуждены полностью прекратить свою деятельность.

Представители Ассоциации осудили отсутствие безопасности в Гаити. Кроме того, из-за начала забастовки сотрудников Главного таможенного управления, была фактически парализована деятельность Ассоциации промышленников, стало невозможно осуществлять экспорт и импорт товаров.

«Правительству необходимо принять соответствующие меры для борьбы с нестабильностью, восстановления доверия среди населения, а также дать возможность предпринимателям создавать рабочие места, обеспечить непрерывность их деятельности», — сказано в обращении промышленников к правительству.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер Гаити Жак Лафонтан обратился за помощью к полиции, чтобы восстановить контроль над Дворцом правосудия в столице и начать расследование после нападения на здание.