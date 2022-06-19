Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Гражданин России Артур Бетербиев победил американца Джо Смита — младшего в боксерском поединке. Благодаря этому он стал обладателем трёх чемпионских титулов в полутяжелом весе.

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Поединок состоял из 12 раундов. Бетербиев смог обеспечить себе досрочную победу благодаря техническому нокауту противника во втором раунде.

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал его американскому сопернику.

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