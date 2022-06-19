Томск, 19 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Томске на улице Мичурина правоохранители нашли шестилетнего ребёнка, который прогуливался один на улице в нижней одежде и тапочках. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

ИА REGNUM Ребенок

В полицию обратилась местная жительница, обратившая внимание на одинокого мальчика.

«Прибывшим на место сотрудникам полиции мальчик пояснил, что его зовут Влад, возраст 6 лет, но где он проживает и данные родственников пояснить не смог», — отметили в ведомстве.

Ребёнка осмотрели медики и поместили в социально-реабилитационный центр «Друг». Тем временем, правоохранители организовали поиски родителей. Спустя несколько часов родитель сам пришёл в полицию с заявлением об пропаже ребёнка.

По его словам, мальчик ушёл погулять с территории частного дома и не вернулся. К настоящему времени его привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.