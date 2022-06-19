Окинский район, Бурятия, 19 июня, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Окинском районе Бурятии введён режим ЧС из-за размытых ливнями дорог. По словам зампреда правительства республики Евгения Луковникова, на трассе Монды-Облик размыто дорожное полотно, разрушены объездные дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Евгения Луковникова В Бурятии ливнями размыло дорогу

«Движение автотранспорта ограничено. Утром было принято решение ввести режим ЧС. Оперативно мы выехали на данные участки дороги для обследования и принятия решения», — отметил он.

Чиновник заверил, что объездная дорога будет восстановлена в течение двух дней. Она будет усилена шестью водопропускными трубами вместо четырех, а в основание будет заложен скальник.

Впрочем, проблему удастся окончательно решить после капитального ремонта мостов. Евгений Луковников заметил, что старые деревянные мосты были построены ещё в 1988 году и к настоящему времени требуют обновления.