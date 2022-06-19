Челябинск, , 06:37 — REGNUM В Челябинске местная жительница прописала в своей квартире 69 иностранцев. Об этом сообщает южноуральский главк МВД.

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Резиновую квартиру выявили на улице Кудрявцева. Её владелицей оказалась дама 1985 года рождения, которая ранее была судима. Регистрации были фиктивными, то есть прописанные в жилище фактически там не проживали.

Теперь женщину ждёт очередная судимость. Ей грозят крупный штраф, исправительные работы и лишение свободы. Какую именно меру наказания назначить, решит суд.