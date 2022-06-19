Красноармейский район, Челябинская область, 19 июня, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Челябинской области местный житель стал фигурантом уголовного дела о незаконном вылове 888 рыб. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

(сс) Erwan Hesry Выловленная рыба

Житель деревни Кирды, родившийся в 1988 году, был задержан в начале июня. У него также изъяли рыболовные сети и надувную лодку. Размер ущерба государству составил 444 тыс. рублей.

Теперь мужчине грозит до двух лет колонии. Наравне с этой мерой наказания часть 1 статьи 256 УК РФ предусматривает крупный штраф, а также обязательные и исправительные работы.