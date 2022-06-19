Нью-Дели, 19 июня, 2022, 06:21 — ИА Регнум. До 63 человек возросло число жертв наводнений и оползней, вызванных мощнейшими муссонными дождями на северо-востоке Индии. Об этом 19 июня сообщило информационное агентство Press Trust of India

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Уточняется, что разгул стихии затронул 3,1 млн человек в штатах Ассам и Мегхалая. Как минимум десять человек, в том числе трое детей, числятся пропавшими без вести. В штате Ассам в зону затопления попали около 4 тыс. населённых пунктов, 156 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах, созданных властями штата. Были повреждены не менее 234 дорог и 16 мостов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил власти штатов Ассам и Мегхалая, что федеральное правительство окажет пострадавшим регионам всю необходимую помощь.