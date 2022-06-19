Челябинск, 19 июня, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Mike Warot Железная дорога

Трагедия произошла днём 17 июня недалеко от станции Баритная. Гражданка переходила пути.

После произошедшего следователи приступили к установлению всех обстоятельств трагедии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее железнодорожников оштрафовали из-за гибели студентки под колёсами поезда.