Красноярск, , 06:11 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях в воскресенье, 19 июня.

Гроза

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в центральных и южных районах края, а также в Эвенкии ожидаются грозы с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.

«На юго-востоке Эвенкийского района местами сильные дожди. Также в Эвенкийском и в центральных районах ожидается местами высокая пожарная опасность IV класса», — добавили в ведомстве.