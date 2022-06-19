Дилижан, , 22:16 — REGNUM Прмьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершил рабочий визит в Армению, во время которого он провёл встречу в Дилижане со своим армянским коллегой Николом Пашиняном, сообщает 18 июня gov. ge.

Ираклий Гарибашвили Primeminister.am

Премьер-министры обсудили политические и экономические отношения между Грузией и Арменией. Было отмечено плодотворное сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, транспортной, логистической и культурной сферах.

Стороны сосредоточили внимание на ситуации в регионе и важности совместных усилий для решения существующих проблем.

Стороны также выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и углублению тесных и дружественных отношений между двумя странами.