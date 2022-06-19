Австралия, 19 июня, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В городе Вуллонгонг на юго-востоке Австралии горит электростанция. По заявлениям спасателей, пожар может продлиться два дня, сообщает местное новостное агентство News.com.

skeeze Пожар

Возгорание началось около 15 часов 18 июня. Очевидцы рассказывают о большом количестве дыма и взрывах. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность резервного трансформатора.

В борьбе с огнём задействованы более 60 огнеборцев и две единицы техники. К утру 19 июня пожар удалось локализовать. Тем не менее, жителям рекомендовано оставаться дома с закрытыми окнами и дверьми.

В руководстве Австралийского оператора энергетического рынка заверили, что перебоев в поставках электроэнергии потребителям из-за происшествия не будет.