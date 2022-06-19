Тегеран, , 08:04 — REGNUM 18 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране достигло 141 363 человек, причем двое иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще два иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей составляет 141 363 человека», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 74 новых случая заражения COVID-19, при этом 32 человека были госпитализированы. Министерство здравоохранения отметило, что 7 060 283 пациента из общего числа 7 234 597 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 305 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 602 641 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 941 796 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.