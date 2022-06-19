Тегеран, , 08:50 — REGNUM 18 июня исполнительный директор нефтехимической компании Мохаммад Эслами назвал внесение некоторых имен иранских физических и юридических лиц в санкционный список инструментом усиления психологического давления, заявив, что санкции не повлияли на экспортную стратегию Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая перед IRNA, Эслами заявил, что независимо от того, находятся ли физические или юридические лица в санкционном списке или нет, вся нефтехимическая промышленность Ирана находится под санкциями, и им приходится использовать нетрадиционные методы для экспорта нефтехимической продукции.

Он также отметил, что новый санкционный список никак не повлияет на экспорт Ирана.

«Несмотря на проблемы с банковскими операциями, нефтехимическая промышленность сыграла ключевую роль в поставках иностранной валюты в эпоху санкций», — заявил Эслами.

В другом месте своего выступления Эслами упомянул «антисанкционный» механизм нефтехимических компаний, заявив, что иранские экспортеры знают о структуре санкций и используют их для экспорта нефтехимической продукции.