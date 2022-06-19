Тегеран, 19 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 18 июня исполнительный директор нефтехимической компанииМохаммад Эслами назвал внесение некоторых имен иранских физических и юридических лиц в санкционный список инструментом усиления психологического давления, заявив, что санкции не повлияли на экспортную стратегию Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Выступая перед IRNA, Эслами заявил, что независимо от того, находятся ли физические или юридические лица в санкционном списке или нет, вся нефтехимическая промышленность Ирана находится под санкциями, и им приходится использовать нетрадиционные методы для экспорта нефтехимической продукции.

Он также отметил, что новый санкционный список никак не повлияет на экспорт Ирана.

«Несмотря на проблемы с банковскими операциями, нефтехимическая промышленность сыграла ключевую роль в поставках иностранной валюты в эпоху санкций», — заявил Эслами.

В другом месте своего выступления Эслами упомянул «антисанкционный» механизм нефтехимических компаний, заявив, что иранские экспортеры знают о структуре санкций и используют их для экспорта нефтехимической продукции.