Тегеран, , 09:48 — REGNUM Число наукоемких компаний в Исламской Республике Иран (ИРИ) значительно выросло, а их экспорт увеличился по мере того, как они продвигались на мировых рынках. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 июня.

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Исполнительный директор Национального инновационного фонда Ирана (INIF) Сиаваш Малекифар заявил, что число наукоемких компаний превысило 6 800. Он также отметил, что INIF предоставляет наукоемким компаниям широкий спектр услуг и вспомогательных инструментов во всех областях, включая финансовую поддержку.

Малекифар подчеркнул, что эти компании экспортировали различных товаров на сумму 800 миллионов долларов за последний персидский год (март 2021 — март 2022), поскольку они получили доступ к рынкам более чем в 70 странах по всему миру.