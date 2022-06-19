Тегеран, , 10:45 — REGNUM 18 июня Федерация спортивных ассоциаций Ирана (IFSA) и Азиатский регбийный футбольный союз (Asia Rugby) договорились о проведении турнира в иранской столице в сентябре-октябре текущего года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По данным IRNA, глава IFSA Мохаммад Алипур и президент Asia Rugby Кайс Абдулла Аль-Далай встретились и договорились, что Тегеран примет предстоящий турнир по регби Западной Азии.

На встрече Аль-Далай похвалил правительственные спортивные организации Ирана за их поддержку регби в качестве спортивной дисциплины. Он также отметил, что такая тенденция в среднесрочной перспективе приведет к развитию иранского регби.

Как известно, на данный момент Иран, Катар, Ливан и Ирак уже завершили свое участие в турнире.