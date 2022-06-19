Тегеран, , 10:42 — REGNUM 18 июня глава ирано-иракской совместной торговой палаты объявил, что часть долга Тегерану в размере 1,6 миллиарда долларов был погашен. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Долг Ирака перед Ираном обусловлен передачей электроэнергии и должен быть возвращен», — заявил Яхья Аль-э Эшак агентству IRNA. Чиновник отметил, что за этим вопросом следят министерство энергетики Ирана и Центральный банк страны (CBI).

Далее он подчеркнул, что CBI решает, поступает ли погашенный долг в страну наличными или через импорт товаров.

Чиновник сообщил, что некоторая часть долга Ирака перед Ираном связана с техническими и инженерными услугами.

«Взаимодействие между бизнесменами обеих стран протекает без проблем, и долги время от времени погашаются», — заявил Эшак.