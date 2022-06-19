Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:38 — REGNUM Столб пепла высотой два километра выбросил вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что шлейф пепла распространился в северо-западном направлении. По данным ведомства, в расположенном в шести километрах от вулкана городе Северо-Курильске пеплопада не наблюдалось, запах сероводорода отсутствует. Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет.

Жители Северо-Курильска, пользуясь моментом, активно снимали пепловый выброс и выкладывали в социальные сети. Часть жителей города сошлась во мнении, что вулкан Эбеко устроил им «эпичное шоу».

Напомним, высота вулкана Эбеко составляет 1156 метров, он расположен в шести километрах на северо-запад от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды, регулярные пепловые выбросы наблюдаются на вулкане с октября 2016 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пепловом выбросе, который наблюдался на вулкане Эбеко и достиг высоты трёх километров.

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