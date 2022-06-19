Москва, , 05:37 — REGNUM Нюрнбергский процесс будет взять за основу при подготовке к международному трибуналу, который планируется провести в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказала председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

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«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. В принципе, за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба, были взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина», — сказала Шишкина.

По её словам, в ДНР планируют пойти по аналогичному пути в части проведения трибунала над военными преступниками, служивших киевскому режиму. В то же время представители народной республики изучают и другой международный опыт в части судебных процессов над виновниками убийств мирных жителей во время вооружённых конфликтов.

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