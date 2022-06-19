Москва, 19 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Нюрнбергский процесс будет взять за основу при подготовке к международному трибуналу, который планируется провести в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказала председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Dnr-online.ru Флаг ДНР

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. В принципе, за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба, были взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина», — сказала Шишкина.

По её словам, в ДНР планируют пойти по аналогичному пути в части проведения трибунала над военными преступниками, служивших киевскому режиму. В то же время представители народной республики изучают и другой международный опыт в части судебных процессов над виновниками убийств мирных жителей во время вооружённых конфликтов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные провели операцию по эвакуации мирных жителей ЛНР под обстрелами украинской армии.