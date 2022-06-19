Тбилиси, 19 июня, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Динамо» (Тбилиси) подтвердило ходившие слухи о скорой отставке главного тренера Кахи Цхададзе и расторгло с ним контракт, сообщает 18 июня Первый канал грузинского телевидения.

Jgarkokolia Стадион Динамо Арена. Тбилиси

На основании двустороннего соглашения «Динамо» вместе с 53-летним специалистом также покинули его помощники Георгий Чихрадзе и Милош Иевтич. «Клуб благодарит Каху Цхададзе и его тренерский штаб за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в заявлении клуба.

Александр Рехвиашвили, руководитель спортивного направления тбилисского клуба, объяснил причины этого шага, тем, что"клуб решил, что расторжение контракта — лучшее решение на данный момент».

Как сообщает пресс-служба «Динамо», клуб представит нового главного тренера в ближайшее время. Особо было подчёркнуто, что «Динамо» не будет давать дополнительных комментариев по этому вопросу.

После 17 туров Национальной лиги тбилисское «Динамо» с 32 очками находится на 3-м месте.