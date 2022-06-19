Луганск, , 05:19 — REGNUM Российским военным удалось эвакуировать мирных жителей в окрестностях населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее видео 19 июня опубликовал ряд телеграм-каналов.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Точная дата операции не указана. Однако на видео заметно, что выводить мирных жителей российским военным приходилось под огнем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Тем не менее русские солдаты справились с поставленной задачей.

Отмечается, что операция была проведена военнослужащими разведки Южного военного округа Вооружённых сил России.

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