Луганск, 19 июня, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Российским военным удалось эвакуировать мирных жителей в окрестностях населенного пункта Камышеваха Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее видео 19 июня опубликовал ряд телеграм-каналов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Точная дата операции не указана. Однако на видео заметно, что выводить мирных жителей российским военным приходилось под огнем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Тем не менее русские солдаты справились с поставленной задачей.

Отмечается, что операция была проведена военнослужащими разведки Южного военного округа Вооружённых сил России.