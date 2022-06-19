Сан-Бернардино, США, , 05:13 — REGNUM Крупный пожар произошёл на складе деревянных паллет в городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния. Об этом 18 июня сообщает телекомпания CBS.

Пожар hansbenn

Как уточнил представитель пожарной охраны округа города Джефф Аллен, информация о пожаре поступило в 03:58 по местному времени из квартала Саут-Маунтин-Вью. На месте происшествия было установлено, что горит склад с паллетами, расположенный рядом с торговым центром. Площадь пожара составила около 4000 кв. метров.

В тушении пожара были задействованы более 100 спасателей, им понадобилось почти три часа, чтобы локализовать пожар. Информация о пострадавших не сообщается.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Отмечается, что пожар стал одним из серии возгораний, произошедших в промышленных центрах штата. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов штата проверяют версию о поджоге склада.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре площадью 2,3 тыс. кв. метров, который произошёл на птицефабрике в Челябинской области.

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