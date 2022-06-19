Картахена, Колумбия, , 05:04 — REGNUM В Колумбии с начала 2022 года произошло 47 массовых убийств, в результате которых убиты в том числе 88 общественных деятелей. Об этом сообщает Telesur со ссылкой на данные института Indepaz.

Колумбия Sascha Grabow

В субботу, 18 июня в городе Картахена были найдены тела трёх человек с множественными огнестрельными ранениями. Личности жертв устанавливаются.

Отмечается, что в департаменте Боливар, где расположена Картахена, действуют военизированные формирования крупнейшего в стране наркокартеля «Клан залива».

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