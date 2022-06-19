Алапаевск, Свердловская область, 19 июня, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В реке Путишна в Свердловской области утонул мальчик. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Трагедия произошла в районе Алапаевска. О трагедии сообщил друг погибшего. В СКР по Свердловской области добавили, что проводят процессуальную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюменской области утонули две девочки. Они ушли купаться, не отпросившись у взрослых.