Батуми, Грузия, 19 июня, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Оператор телекомпании «TV Пирвели» в городе Батуми подвергся нападению, сообщает 18 июня грузинский телеканал «Формула».

Агрессия

Когда оператор в прямом телеэфире снимал правозащитницу Циалу Катамадзе, подвергся нападению группы агрессивных граждан.

Нападение было напрямую вызвано журналистской деятельностью, так как нападавшие кричали, что им не нравится редакционная политика «TV Пирвели».

Напомним, что в Грузии нападения на журналистов происходят довольно часто.