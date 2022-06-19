Москва, , 04:51 — REGNUM Облачная с прояснениями погода с кратковременным дождём и с грозами ожидает в воскресенье, 19 июня, жителей Москвы и Московской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Гроза в Москве © ИА REGNUM

Температура воздуха в Москве 19 июня достигнет +23…+25 градусов днём, ночью похолодает до +14…+16 градусов. Тёплая погода днём ожидает и жителей Московской области, термометры покажут +20…+25 градусов днём и +11…+16 ночью.

В Москве возможен кратковременный дождь и грозы, ветер будет дуть преимущественно юго-западный, скорость его составит 6-11 м/сек, скорость отдельных порывов будет достигать 18 м/сек. К ночи ветер ослабнет до 5-10 м/сек.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

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