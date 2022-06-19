Тбилиси, , 22:07 — REGNUM Проживающий в Грузии россиянин Михаил Вронский, которого подозревалив шпионаже в пользу России, всего-навсего был оштрафован за нанесение граффити, сообщает 18 июня грузинский телеканал «Рустави 2».

Кот Цитата из м/ф «Котёнок по имени Гав». Реж. Лев Атаманов. 1976. СССР

Вронский после начала специальной военной операции на Украине вверг некоторое количество жителей Тбилиси в панику и вызвал у них острые приступы шпиономании. Находящийся в Грузии уже целый год, Вронский в течение нескольких месяцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рисовал на стенах тбилисских домов изображение своего любимого кота Шиша. Эти безобидные рисунки вызвали крайне нездоровый ажиотаж, так как в них увидели какие-то тайные знаки, предназначенные для российской армии.

По словам Вронского, в дом, где он жил, нагрянуло большое количество грузинских правоохранителей и несколько часов проводили там обыск. Его долго допрашивали, но никаких доказательств его связи с российской армией обнаружено не было.

После всех злоключений Вронский был оштрафован за вандализм на 10 тысяч лари (около $3 тыс).