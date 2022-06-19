Лондон, , 04:28 — REGNUM Маркировку нелегальных беженцев с помощью электроники планирует начать правительство Великобритании. Об этом 18 июня сообщило издание The Economic Times.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что с помощью данной инициативы МВД Великобритании хочет получить данные о том, как часто пытаются скрываться люди, ищущие убежища в Соединённом Королевстве. Инициативу о маркировке беженцев поддержал премьер-министр Британии Борис Джонсон, пояснив, что прибывшие в страну «нелегалы» не должны исчезать из поля зрения властей.

«(Великобритания — ред.) — очень, очень гостеприимная страна. И совершенно правильно. Я горжусь этим, но когда люди приезжают сюда нелегально, когда они нарушают закон, важно, чтобы мы проводили это различие», — пояснил Джонсон.

В МВД Великобритании также указали, что маркировка поможет в противодействии торговле людьми. Предлагается всех беженцев, прибывшим в страну незаконным путём, отслеживать с помощью электронных браслетов. Маркированным людям будет установлен комендантский час, за нарушение человек будет привлечён к ответственности. Уточняется, что дети и беременные женщины маркироваться не будут

Инициатива была раскритикована британской оппозицией. В частности, лидер Лейбористской партии Кир Стармер назвал замысел властей ужасным и драконовским.

«Ужасно, что это правительство намерено обращаться с мужчинами, женщинами и детьми, бежавшими от войны, кровопролития и преследований, как с преступниками», — так отреагировал на инициативу парламента исполнительный директор Совета по делам беженцев Британии Энвер Соломон.

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