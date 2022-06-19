Москва, , 04:18 — REGNUM Уход иностранных компаний с российского рынка имеет как свои минусы, так и плюсы. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в интервью РБК.

Корпусная мебель из дерева Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, зарубежные фирмы добавляют конкуренции, но часто они же создают риски монополизации рынка.

«Например, IKEA, при всех плюсах, «поджала» рынок под себя, и у нас из-за этого сфера производства и торговли мебелью не получила того развития, которое могла бы», — отметил он.

Шаскольский добавил, что после ухода компании из России, возможно, на рынке появится конкуренция, а производители будут развивать свой сбыт.