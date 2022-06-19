Москва, 19 июня, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Уход иностранных компаний с российского рынка имеет как свои минусы, так и плюсы. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в интервью РБК.

Александр Погожев ИА REGNUM Корпусная мебель из дерева

По его словам, зарубежные фирмы добавляют конкуренции, но часто они же создают риски монополизации рынка.

«Например, IKEA, при всех плюсах, «поджала» рынок под себя, и у нас из-за этого сфера производства и торговли мебелью не получила того развития, которое могла бы», — отметил он.

Шаскольский добавил, что после ухода компании из России, возможно, на рынке появится конкуренция, а производители будут развивать свой сбыт.