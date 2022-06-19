Москва, , 04:16 — REGNUM Служащие Киеву иностранные наемники становятся жертвами не только российской армии, но и Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как 19 июня сообщает телеграм-канал Readovka об этом рассказал журналист-расследователь из США и ветеран Ирака Сет Харп в своём аккаунте в социальных сетях.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам военного эксперта, для ВСУ характерен масштабный беспорядок в плане координации действий подразделений. Следствием этого становится частый «дружественный огонь» между силами киевского режима. Жертвами таких обстрелов и стрелковых боёв становятся в том числе иностранные наемники.

«Американец рассказывает о том, как однажды он с коллегами два часа вел стрелковый бой, а позже выяснил, что сражался с украинским спецназом. Другой случай, который приводит наемник, произошел с британским снайпером из состава SAS. Когда он направлялся на позицию, его случайно убил украинский БТР», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Telegram появились жесткие кадры с погибшим и раненными иностранными наемниками, которые на машине пытаются сбежать из окрестностей города Северодонецк Луганской Народной Республики.

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