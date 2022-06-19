Тбилиси, , 21:09 — REGNUM Очередной грузинский наёмник был убит во время боёв на Украине, сообщает 18 июня грузинский телеканал «Формула». Об этом в своей социальной сети сообщил боевик Торнике Гогуадзе.

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

«Несколько минут назад я узнал, что мой грузинский товарищ, который был с нами в течение двух месяцев, был убит в бою… Он спал в моей комнате, состоял в моём отделении. Я не могу найти слов», — написал Гогуадзе.

Напомним, что это уже 14-й грузинский боевик, убитый с момента начала специальной военной операции на Украине, и 20-й убитый, начиная с 2014 года.