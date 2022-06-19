Мариуполь, ДНР, , 03:54 — REGNUM Турецкое судно «Азов Конкорд» выйдет из Мариуполя не ранее 20 июня, хотя ранее его выход планировался на 18 число. Перенос связан с тем, что судовладелец не оплатил портовые услуги, передаёт ТАСС.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

«Пока перенос выхода судна с 18 на 20 июня. Связано это с тем, что не прошла оплата портовых услуг от судовладельца в Донецкой Народной Республике», — цитирует издание слова источника.

Судно, как отмечается, отправится в порт приписки без груза.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР в настоящее время прорабатывают возможность экспорта из порта Мариуполя в разные страны.

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