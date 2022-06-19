Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у советника президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в Twitter.

Джейк Салливан

Уточняется, что Джейк Салливан получил положительный результат теста на COVID-19. При этом симптомов заболевания у помощника президента США по нацбезопасности не наблюдается, с главой государства в тесном контакте он не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный инфекционист США Энтони Фаучи получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом 81-летний Фаучи был полностью привит и дважды прошёл ревакцинацию. Заболевание он переносит в лёгкой форме.

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