Москва, 19 июня 2022, 03:53 — REGNUM В России нет необходимости в массовой вакцинации населения от холеры. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».

Павел Федотов. Все холера виновата! 1848
Павел Федотов. Все холера виновата! 1848

По мнению главы надзорного ведомства, степень риска распространения этого заболевания на территории России остается невысокой. Также она напомнила о наличии отечественной вакцины против холеры, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.

«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории провинции Газни в Афганистане увеличилось число заражений холерой.

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