Москва, 19 июня, 2022, 03:53 — ИА Регнум. В России нет необходимости в массовой вакцинации населения от холеры. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».

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По мнению главы надзорного ведомства, степень риска распространения этого заболевания на территории России остается невысокой. Также она напомнила о наличии отечественной вакцины против холеры, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.

«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории провинции Газни в Афганистане увеличилось число заражений холерой.