Копенгаген, , 03:32 — REGNUM Серьёзный кризис, связанный с сокращением поставок газа, ожидается в Дании. Об этом 18 июня рассказало издание DR.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже — в том числе и для датчан», — отметил отраслевый директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис.

По словам Раниса, в Дании сложилась очень серьёзная ситуация, которая может перерасти в настоящий кризис газоснабжения. Скачок газовых цен сказывается на производстве, в том числе и продуктов питания. «Незащищённым потребителям», в число которых на 2022–2023 годы входят более 50 компаний, может быть частично, или же полностью перекрыто газоснабжение. Такой шаг чреват закрытием предприятий, а это, в свою очередь, спровоцирует скачок цен на продукты питания.

Напомним, начиная с 14 июня российская корпорация «Газпром» сократила подачу газа по трубопроводу «Северный поток». Причиной названа задержка запчастей, необходимых для техобслуживания газотурбинного двигателя Siemens.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц объяснил сокращение объёмов российского газа, поступающего по газопроводу «Северный поток» исключительно техническими причинами.

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