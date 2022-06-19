Донецк, , 03:25 — REGNUM В Донецке возросло число пострадавших от обстрелов города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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По их данным, число пострадавших от ударов артиллерией по столице ДНР 18 июня увеличилось до 20 раненных и пяти погибших.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 июня 2022 года составляет 25 человек (пять погибших и 20 раненых)», — сказано в сообщении.

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