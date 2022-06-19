Донецк, 19 июня, 2022, 03:25 — ИА Регнум. В Донецке возросло число пострадавших от обстрелов города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Рисунки детей Донбасса Донецк

По их данным, число пострадавших от ударов артиллерией по столице ДНР 18 июня увеличилось до 20 раненных и пяти погибших.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 июня 2022 года составляет 25 человек (пять погибших и 20 раненых)», — сказано в сообщении.