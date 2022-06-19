Москва, 19 июня, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Парадоксальной назвал ситуацию с ценами на авиационный керосин глава Федеральном антимонопольной службы Максим Шаскольский. Об этом он заявил в интервью РБК.

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Он напомнил, что цены на сжиженный углеводородный газ с начала года снизилась в три раза. Бензин также дешевеет на оптовом рынке.

«А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается. Ситуация необычная, но на ценах на билеты она не сказывается сейчас», — отметил глава ведомства.

По его словам, это происходит благодаря демпферу, при котором большая часть средств авиакомпаниям возвращается. При этом Максим Шаскольский обещал продолжать следить за рынком авиатоплива.