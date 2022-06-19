Вашингтон, 19 июня, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Цены на бензин, бьющие все рекорды, и высокий уровень инфляции станут «убийственными» для американского лидера Джозефа Байдена в период промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом заявил 18 июня конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден в эфире Fox News.

401(K) 2012 Рост цен

По мнению конгрессмена, ситуация с повышением цен на топливо и высоким уровнем инфляции в США в ближайшее время не изменится, так как администрация Байдена не останавливаясь «подливает в огонь дорогой бензин», отказываясь признать свою вину в происходящем.

Гуден отмечает, что простые американцы чувствуют себя ущемлёнными и сыты по горло создавшейся ситуацией, но глава Белого дома обвиняет в возникших сложностях всех, кроме себя.

«Они отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — указал конгрессмен, говоря об администрации Байдена.

Гуден предположил, что период до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся осенью, цены на бензин станут «убийственными» для Байдена и его администрации.

«Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить Конгресс», — поясняет конгрессмен, не уточняя, какие именно «вещи» имеются в виду.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США намечены на ноябрь 2022 года. На них будут избираться члены палаты представителей и частично члены Сената.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что попытки поиска нестандартных выходов из ситуации с рекордным ростов цен на бензин в США говорят о нехватке у администрации президента США Джо Байдена решений данной проблемы.