Луганск, 19 июня, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Под городом Северодонецк Луганской Народной Республики (ЛНР) гибнут не только украинские боевики, но и иностранные наемники. Видео, подтверждающее это 19 июня опубликовал телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В ролике продолжительностью 41 секунду показано бегство иностранцев из района боевых действий под Северодонецком. Голос за кадром говорит на английском языке. Съемка происходит в машине, которая переполнена раненными наёмниками. На кадрах видны тяжелые ранения иностранцев и слышны их стоны. Также в публикации ТГ-канала присутствует фото трупа иностранного боевика, который приехал на Украину, предположительно, из американского Нью-Йорка.

«18+ Кадры бегства американских наёмников из Северодонецка. Жалуются, что всё очень плохо. В «200-м» состоянии — некий Стивен из Нью-Йорка», — написал «Vоенкор Котенок Z».

Отметим, что ранее министерство обороны России сообщало о больших потерях среди контингента иностранных наёмников на Украине и их массовом бегстве с территории этой страны.