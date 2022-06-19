Рим, , 02:19 — REGNUM Италия не готова к немедленному отказу от поставок газа из России. Об этом 18 июня заявил глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци, передает РИА «Новости».

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

При этом глава компании отметил, что на данный момент предложение газа на мировом рынке превышает спрос. Поэтому Италия сможет при необходимости пережить зиму и без российского газа.

«Если бы они (российские поставки) прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнем быть готовыми осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние четыре-пять месяцев», — сказал Дескалци.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии намерены устранить технические ограничения поставок по «Северному потоку».

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