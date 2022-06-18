Ростов-на-Дону, 19 июня, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Замкомандира украинского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы на территорию России.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, с пленными будут проводится следственные действия. Кроме того, в Россию доставлены командиры других украинских подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики националистической группировки, а также морпехи сдались в плен войскам ДНР в мае. По словам президента Украины Владимира Зеленского, они решили сберечь свои жизни.

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