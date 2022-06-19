Тбилиси, 19 июня 2022, 19:57 — REGNUM Глава оппозиционного «Единого национального движения» Грузии Ника Мелия заявил о деструктивной роли президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает 18 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».
«Госпожа Зурабишвили, к сожалению, играет очень деструктивную роль, и она не понимает своей ответственности, которую несет как человек со статусом президента. Человек, обладающий необходимыми полномочиями, способный выполнить несколько пунктов, которые даже прописаны в резолюции Европарламента», — сказал Мелия.
Напомним, что в резолюции, принятой 9 июня Европарламентом, содержится критика грузинских властей.